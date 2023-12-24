السعودية تُرحِّب ببيان المبعوث الأممي لليمن بشأن التوصل لخارطة طريق لدعم مسار السلام

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.

وجددت الوزارة التشديد على استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة، تحقق تطلعات شعبه الشقيق.

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