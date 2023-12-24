انت الان تتابع في ختام الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين: الوحدة يعبر الرياض بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 ديسمبر 2023, 8:26 مساءً

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز على شقيقه الرياض في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة. وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الوحدة بثلاثة أهداف لهدف. أهداف المباراة سجلها محترف الوحدة جواد الياميق في الدقيقة 36 واللاعب جودوين في الدقيقة 82 قبل أن يقلص علي الزقعان النتيجة بهدف لصالح فريقه الرياض في الدقيقة 86 ثم يختتم الأهداف اللاعب ايغالو الهدف الثالث للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4. بتلك النتيجة يرفع الوحدة رصيده عند النقطة رقم 25 في حين يتوقف رصيد الرياض عند النقطة رقم 16.

كانت هذه تفاصيل خبر في ختام الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين: الوحدة يعبر الرياض بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.