"آل قايد" رئيساً تنفيذيّاً للكلية التطبيقية بمحايل

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محمد بن مسعود - الدمام - بناء على قرار مجلس شؤون الجامعات بشأن الهيكلة الشاملة لجامعة الملك خالد، أصدر رئيس الجامعة قراراً يقضي بتكليف الدكتور إبراهيم آل قايد عسيري رئيساً تنفيذيّا للكلية التطبيقية بمحايل عسير.

"الخليج 365" تبارك للدكتور "آل قايد"، وتتمنى له دوام التوفيق.

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