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تراند اليوم : شاهد: متحدث وزارة الإسكان يكشف عن المستفيدين من مشروعات برنامج سكني.. منهم العزاب ولكن في حالة واحدة

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صحيفة الخليج 365: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، عن المستفيدين من مشروعات برنامج سكني.

وقال "السويلم"، في تصريحات متلفزة عبر برنامج "ياهلا"، إنه تم إدراج فئة الأعزب على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرًا.

وأضاف أنه تم إدراج هذه الفئة على مستوى الاستفادة من برنامج سكني المعمول به حاليًا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مستوى السوق والقطاع بصورة عامة، من أجل المساهمة في تمكين الحصول على وحدة سكنية مناسبة من خلال تحفيز المعروض و صناعة التطوير العقاري.

كما أوضح أن هناك مشاريع أخرى يمكن أن يستفيد منها الشخص الأعزب غير المستفيد من برنامج سكني.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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