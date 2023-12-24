تراند اليوم : بسبب صورة ماجد عبدالله.. الهريفي يرد على "التويجري": حسبي الله لمتى هذا المخلوق يأخذني محتوى للإساءة

صحيفة الخليج 365: رد لاعب النصر السابق فهد الهريفي، على حديث الإعلامي ماجد التويجري عنه في برنامجه "ركلة ترجيح"، مشيرا إلى أنه يتعمد الإساءة له بشكل متكرر.

محتوى للإساءة ونشر الهريفي مقطع فيديو لحديث التويجري عنه خلال برنامجه وهاجمه قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل ..والله ولا شفت الصورة ولا أعلم به ..!!!".

وتابع: " لمتى هذا المخلوق يأخذني محتوى للإساءة مع كل ضيف يستضيفه.. و ماهي غريبة من معلمي وأستاذي الكبير أخوي صالح خليفة هذا الكلام والإنصاف .. كان يفتكره مثل ضيوفه السابقين .. فرق وخلق بينه وبين حاتم وغيره هذا ما هو حامل شاهدة ( كمبارس ) ..!!!".

صورة ماجد عبدالله وكان التويجري قال لصالح خليفة خلال البرنامج :" برزت صورة للكابتن ماجد عبدالله، كنت أنت على يمينه، ويوسف خميس على يساره، وقال هاذولا أعظم لاعبين وسط لعبت معهم". مضيفا أن هذا التصريح أغضب الهريفي.

ورد خليفة قائلا:"هذا رأي ماجد ولا يمكن إنكاره، لكن هناك لاعبين كبار كُثر في السعودية، وسبب نجاح ماجد هو لأنه موهبة من الله، وليس فضل من صالح الخليفة أو يوسف خميس".