مهرجان شتاء طنطورة يبرز موروث العلا الثقافي

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- بواسطة أيمن الوشواش - يهتم مهرجان «شتاء طنطورة» 2023 الذي أطلقته لحظات العلا ضمن برامجها وفعالياتها المتنوعة، بالموروث الثقافي والشعبي الغني للمحافظة، حيث تتحول بلدة العلا القديمة خلال المهرجان الذي يستمر على مدار 6 أسابيع، إلى مساحة نابضة بالحياة مع مجموعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية الفريدة من نوعها، بهدف تعريف الضيوف بهذا التقليد الشعبي المتوارث عبر الأجيال. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يهتم مهرجان «شتاء طنطورة» 2023 الذي أطلقته لحظات العلا ضمن برامجها وفعالياتها المتنوعة، بالموروث الثقافي والشعبي الغني للمحافظة، حيث تتحول بلدة العلا القديمة خلال المهرجان الذي يستمر على مدار 6 أسابيع، إلى مساحة نابضة بالحياة مع مجموعة من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية الفريدة من نوعها، بهدف تعريف الضيوف بهذا التقليد الشعبي المتوارث عبر الأجيال. ويعد المهرجان الذي يقام كل عام أحد أبرز الفعاليات في المملكة، وكل نسخة منه تتميز عن السابقة بالكثير من المفاجآت التي تتركز دائما على دمج العناصر الأساسية التي يشتهر بها المهرجان مع الإضافات الجديدة المبتكرة، مما يمنح الضيوف تجربة استثنائية لا تنسى.

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