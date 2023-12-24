شكرا لقرائتكم خبر «أمانهم في مكانهم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المركز الوطني لسلامة النقل الحملة التوعوية الميدانية «أمانهم في مكانهم» المقامة في جدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المركز الوطني لسلامة النقل الحملة التوعوية الميدانية «أمانهم في مكانهم» المقامة في جدة. وهدفت الحملة الموجهة لقائدي المركبات من خلال جناح تفاعلي لهم ولأطفالهم للتعريف بأهمية كراسي الأطفال وطريقة استخدامها.



كانت هذه تفاصيل خبر «أمانهم في مكانهم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.