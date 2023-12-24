شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من رياح وأمطار على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، ابتداءً من غد الاثنين، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل العاصمة الرياض ومحافظات الحريق، الخرج، الدرعية، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم. وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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رياح نشطة على الرياض

ونبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة ‏اليوم، على ‏منطقة الرياض، مما ينتج عنها رياحٌ نشطة ‏تؤدي إلى تدنٍ ‏في مدى الرؤية الأفقية، تشمل العاصمة، الدوادمي، الرين، القويعية، عفيف.‏

‏وبيّن المركز أن الحالة تبدأ ـ بمشيئة الله تعالى ـ غداً الاثنين من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً.‏