السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزير خارجية اليابان البرلماني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، معالي نائب وزير خارجية اليابان البرلماني السيد يويتشي فوكازاوا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.