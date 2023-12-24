السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 50 كرتون تمر في ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 50 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها 297 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.