17 ألف بلاغ خدمي خلال شهر

وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة الزيتوني، أن الإدارة العامة لتجربة العميل بالأمانة استحدثت عددًا من المبادرات الجديدة التي لاقت إقبالًا واستحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين والمستفيدين، كما تم إضافة العديد من القنوات الجديدة التي تتيح إيصال البلاغات في أي وقت وأي مكان، حيث خصصت الرقم (0539400940) لاستقبال البلاغات عبر «الواتس آب» على مدار الساعة.
ونوه، أن الأمانة قد أتاحت خدماتها التي ترتكز بشكل رئيس على سرعة إنجاز العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال تطبيق بلدي (940)؛ ليكون البوابة التي يستطيع من خلالها الموظف استقبال ومعالجة البلاغات المقدمة من العملاء.
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