شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الاستعلام عن رصيد مدفوعات الجوازات السعودية برقم الهوية 2024 والان مع التفاصيل الكاملة

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هل ترغب في معرفة رصيد جوازاتك في المملكة العربية السعودية؟ يمكنك القيام بذلك بسهولة من خلال خدمة الاستعلام عبر أبشر، المُقَدَّمة من قبل وزارة الداخلية.

رصيد مدفوعات الجوازات السعودية برقم الهوية

تهدف هذه الخدمة إلى تيسير استرداد المبالغ المالية المتبقية من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. دعنا نشرح لك كيف يمكنك القيام بذلك بخطوات سهلة:

رصيد مدفوعات الجوازات السعودية برقم الهوية

التسجيل في أبشر: قم بزيارة منصة أبشر الرسمية. سجل اسم المستخدم وكلمة المرور. انتظر رمز التحقق الذي سيصلك عبر الهاتف، ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

الاستعلام عن رصيد الجوازات: اختر خيار “الخدمات الإلكترونية” واضغط على “الاستعلامات”. اختر “الاستعلام عن الخدمات العامة”. حدد “الاستعلام عن مدفوعات الخدمات المتبقية”. سجل رقم الحدود وانقر على زر البحث.



استرداد رصيد مدفوعات الخدمات المتبقية:

التسجيل في منصة اعتماد: انتقل إلى منصة اعتماد. اختر “تسجيل الدخول” باستخدام الوطني الموحد أو رقم الإقامة. ادخل رمز التفعيل المرسل على هاتفك واستكمل التسجيل.

الاستعلام والاسترداد: اختر “المدفوعات الحكومية” واختر “رصيد الخدمات”. سجل البيانات المطلوبة وانقر على “بحث”. ستظهر المبالغ المستحقة للاسترداد، انقر على زر “استرداد”.



مدة استرداد رسوم الجوازات: أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية ووزارة المالية عن أن عملية استرداد الرسوم تأخذ مدة تصل إلى 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب. يُطلب من المستفيدين متابعة حساباتهم عبر المنصة لمعرفة ما إذا تمت إضافة المبلغ أم لا.