شاهد حرب ساخنة بين ياسمين صبري وزوجة ابن عادل إمام

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تداول مقطع فيديو على منصة “إكس” يكشف لحظة غيرة زوجة الفنان المصري محمد إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، خلال حضورهم العرض الأول لفيلم “أبو النسب” في إحدى صالات دور السينما.
حرب ساخنة بين ياسمين صبري وزوجة ابن عادل إمام
في الفيديو، ظهر محمد إمام بجانب الفنانة ياسمين صبري، حيث كانا يتبادلان الحديث بينما كانوا يستمتعون بالفيلم. وفي ردة فعل فورية، لفتت زوجة محمد إمام الانتباه، حيث اقتربت منه وأمسكت بذراعه، معبرة عن غيرتها بشكل واضح. ولم تكتفِ بذلك، بل اتخذت وضعية التصوير مع زوجها، ما أثار اهتمام وتعليقات الكثيرين حول هذه اللحظة المميزة.
تظهر هذه الواقعة الفكاهية للجمهور جانبًا من العلاقة الزوجية الفريدة بين محمد إمام وزوجته، وكيف تتجلى الغيرة بشكل طريف في أوقات الاستمتاع بالفعاليات الفنية.
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