تراند اليوم : بالفيديو: موظف بنك سابق يكشف كيف غيرت سيارة "بورش" حياته وبدأ بها أول مشروع خاص به

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس التنفيذي لمنصة "إيفي رايد"، إياد المداح، عن تفاصيل قصته مع سيارة "بورش" التي قام بشرائها، والتي بدأ بها أول مشروع خاص به.

شراء سيارة

وقال "المداح" خلال برنامج "سهرة الرسالة"، إنه كان يحلم بشراء سيارة "بورش كاريرا اس"، وأضاف: وبعد 10 سنوات من عملي في البنك ربنا أكرمني وقدرت ماديًا أوفر المبلغ واشتريت السيارة في عام 2014.

إحباط وصدمة

وحكى قصته مع السيارة عندما قام بشرائها، قائلًا: "اشتريت هذه السيارة وكنت مبسوط الحمدلله، كنت أستمتع بها وأخرج بها بعدها بعامين، جاء للبنك قرار في 2016 بتخفيض عدد الموظفين، وتضمن القرار إنهاء خدمات كثير من العاملين بالبنك وأنا كنت من ضمنهم".

وأشار إلى أنه تأثر نفسيًا بعدما انتهت فترة عمله بالبنك، وقال: "تأثرت وقتها نفسيًا خاصة وأن أي موظف يعمل في أي جهة لفترة طويلة وتعود عليها، تسيطر عليه حالة من الإحباط والصدمة ، ولكني استقبلت هذه الأمور وتوكلت على الله وقلت إن شاء الله خير".

تأجير سيارة وأوضح أنه بعد فترة كان يجلس مع أحد أقاربه، واقترح عليه أن يقوم بتأجير سيارته "بورش"، وأشار إلى أنه كان متخوفًا من هذا الأمر خاصة وأن السيارة باهظة الثمن وليس هناك أي ضمانات على أن المستأجر سوف يحافظ على السيارة.

إعلان على موقع حراج وقال أنه قرر أن يخوض هذه التجربة، وقام بنشر إعلان على موقع "حراج"، وأردف: "بعدها بأيام جاني اتصال على الإيجار، وقمت بتسليم السيارة للمستأجر، وحصلت على 3 آلاف ريال تأمين مسترد، وكان إيجار السيارة 1500 ريال في اليوم".

وتابع: أصبحت أصنع لنفسي نماذج لجمع المعلومات عن المستأجرين مثل اسمه وهويته وصورة رخصته وبعدها بدأت أنظم عملية التأجير.

وأضاف: " كانت البداية كلها تجربة شخصية ولم يكن هناك أي تشريعات قانونية، كله كان مخاطرة شخصية 100%".