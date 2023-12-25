تراند اليوم : بالفيديو: عضو في مجلس الرياض يطالب ببقاء الطلاب في المدارس حتى بعد الساعة الثالثة عصرًا ويكشف عن السبب

صحيفة الخليج 365: طالب عضو مجلس منطقة الرياض، الدكتور عثمان المنيع، بمد فترة بقاء الطلاب بالمدارس حتى بعد الساعة 3 عصرًا، ولكن بشروط معينة.

وقال "المنيع" خلال تصريحات متلفزة له عبر برنامج "الراصد"، إن بقاء الطلاب بالمدارس حتى الساعة 3 عصرّا، يكون بشرط أن تكون المدارس مهيئة، ومتوفر بها وجبة غذائية إما على حساب الطالب أو على حساب ولي الأمر.

وكشف عن سبب مطالبته بهذا الأمر، وهو بهدف زيادة تحصيل التعليم والتربية، وأضاف: "ونحفظ الطالب من الخروج إلى الشارع، وعندما يذهب إلى البيت يكون مرهقًا".