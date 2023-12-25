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تراند اليوم : شاهد: فتاة سعودية تكشف كيف تسببت العدسات اللاصقة في فقدان إحدى عينيها

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، يظهر فيه فتاة تكشف عن كيف تسببت العدسات اللاصقة في فقدان إحدى عينيها.

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وقالت الفتاة إنها قامت بوضع عدسات لاصقة مخصصة للزينة، وعن طريق الخطأ، نامت بها، وشرحت: "نمت فيها بالغلط تقريبًا من يومين أو يوم ونص، ولما صحيت شعرت بألم شديد في العين".

وأضافت: "شعرت أن عيني تحرقني وبعدين ذهبت للمستشفى قالوا أن يوجد بها تقرح وخضعت لعملية جراحية للتخلص من العدسة".

وتابعت أن العين السليمة أصبح الضغط عليها، مما أثر على الجفن في العين المصابة، وكانت النتيجة أنها فقدت النظر.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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