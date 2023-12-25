شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم المملكة في مؤشر تنمية الاتصالات.. حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد للمملكة‏ أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين، في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023.

الإنجاز الجديد سجل تقدم المملكة 10 مراكز على دول مجموعة العشرين في المؤشر الذي يرصد اقتصادات 169 دولة، لقياس تقدمها في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال عدد من المؤشرات الفرعية المقسمة على محوري الاتصال الشامل والفعال، وذلك بهدف قياس تحقيق معايير قوة البنية التحتية وتوفير اتصال آمن وفعال للجميع.

جهود القيادة

الإنجاز الجديد يعكس جهود القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مختلف القطاعات وبخاصة قطاع الاتصالات والتقنية.

يتمثل دعم القيادة الكبير والمستمر لقطاع الاتصالات والتقنية، في الاستثمارات التي بلغت قيمتها 93 مليار ريال استثمارات، ما وضع المملكة في مقدمة الأسواق الأكثر نموًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

منجز عالمي جديد

ويعد التقدم الملفت الذي حققته المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية منجزًا تاريخيًا يضاف إلى سجل من الإنجازات العالمية حققتها المملكة في مختلف المجالات والقطاعات.

ويعكس تقدم المملكة أكثر من 10 مراكز في عام 2023، مستوى التقدم الكبير في خدمات الاتصالات والتقنية من خلال محور الاتصال الشامل والفعال.

امتلاك المملكة بنية تحتية رقمية متطورة ومتجددة أسهم في احتلالها مرتبة ⁠متقدمة، تفوقت فيها على نظيراتها من دول العالم الأول، وعزز ريادتها على المستوى العالمي.