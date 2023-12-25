صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من شراء نادي ميلان

ذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من شراء جميع أسهم نادي ميلان الإيطالي. وبحسب الصحيفة، يسعى الصندوق لشراء 100% من أسهم النادي، مما يعني سيطرته الكاملة عليه. يأتي ذلك في ظل معاناة ميلان هذا الموسم تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، حيث ودّع دوري أبطال أوروبا، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

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