شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح معنى مقولة إذا طلعت الشولة طال الليل طولة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح خبير الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق أن خلال هذا الأسبوع سنعيش أطول ليالي وأقصر نهار.

وأضاف الزعاق أن هذه الأجواء تتزامن مع النجم الثالث من نجوم المربعانية المسماة بالشولة، مشيراً بأن طول الليل يتجاوز في بلدان الخليج 13 ساعة.

وتابع الزعاق بأنه في نهاية هذا الأسبوع يبدأ النهار يأخذ حصته من الليل لمدة ثلاثة شهور، وفي شهر مارس يبدأ الليل يتساوى مع النهار، وتبدأ الأجواء تستقر.