شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم في مصر 2024 وخلال كم يوم يتم اصدارها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - استعلام سمة برقم الهوية مجانًا

توفيرًا لراحة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتشجيع دمجهم في المجتمع، تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة مبتكرة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تهدف إلى توفير امتيازات متنوعة لهم، مثل الإعفاء من الضرائب والجمارك على السيارات، والفحص الطبي المجاني في المستشفيات الحكومية، وتوفير فرص للحصول على مزايا إضافية، ولملء الثغرات المتعلقة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

تأتي هذه الخدمة في إطار حملة “هنوصلك” التي أطلقتها الوزارة، بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة للمستحقين في جميع محافظات الجمهورية.

فيما يخص مدة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، أكد مدير عام إدارة التأهيل بالوزارة أن هذه العملية تستغرق ما بين 25 إلى 35 يومًا، حيث يُحسب هذا الوقت من تاريخ تقديم طلب الحصول على البطاقة حتى يوم وصولها للمستفيد. وتأتي هذه المدة ضمن جهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتحسين تجربة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق آخر، حددت وزارة التضامن الاجتماعي الشروط الضرورية لتقديم طلب للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. يُشترط أن يكون المتقدم مصابًا بإحدى الإعاقات المحددة، ويتطلب الحصول على البطاقة إجراء الكشف الطبي في أحد المستشفيات المعتمدة، بالإضافة إلى الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي المحلي.