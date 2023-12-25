انت الان تتابع الممثلة ميلا الزهراني لـ"الخليج 365": المسرح السعودي لم يعد "ذكوريًّا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أيدت الممثلة ميلا الزهراني فكرة أن المسرح السعودي كان ذكوريًّا في السابق، لكنها استدركت بالقول إنه مع التمكين للمرأة، وحضورها في المهرجانات، وتسليط الضوء على نجاح السعوديات، بدأت هذه الفكرة في الاضمحلال.

وقالت لـ"الخليج 365": أكبر دليل على ذلك هذه المواهب المسرحية الواعدة التي نشاهدها كل يوم.

وعبَّرت عن فخرها وسعادتها بحضور حفل اختتام ‫مهرجان الرياض للمسرح، بتنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية، الذي أقيم على مسرح جامعة الأميرة نورة بحضور نجوم الفن والتمثيل.

وكشفت عن دورها الفني القادم في فيلم سينمائي، سيري النور قريبًا.

في جانب آخر، تحدثت سهى الحكمي، مدربة فنون أدائية منذ 20 عامًا، عن دورها في هذا المجال من خلال دعم أداء الممثلين على خشبة المسرح، وقالت: العروض المسرحية تتضمن عروضًا حركية، وأداء رقصات معينة، وتعبيرًا جسديًّا بالوجه والملامح التي تحتاج إلى تدريب.. فهو شيء مكمل، وليس أمرًا جديدًا وطارئًا على الفنون المسرحية.

وكشفت لـ"الخليج 365" عن طبيعة عملها في هذا المجال لخدمة الفن والثقافة، وذلك عبر مشاركتها في تدريب الممثلين بأحد العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح، بأداء فنون الرقص كتعبير عن الحرب في المسرحية.

وعن أهمية تخفيف الضغوط النفسية عن الممثلين أثناء العروض المسرحية قالت: نحاول تخفيف الضغوط والتوتر لدى الممثلين بإعطائهم تمارين هدوء وتنفس عميق واسترخاء؛ لاستعادة حيويتهم وحماستهم، واستحضار شخصياتهم.

ونصحت المتدربين بأداء الفنون الأدائية والأوبريتات بالتعبير عن إمكانياتهم وقدراتهم، واختتمت حديثها برسالة لكل من لديه شغف بالإيمان بموهبته وإمكانياته بعد ثقته وإيمانه وتوكله على الله أولاً.