شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة انتهاء فترة عمله.. ملك البحرين يكرم سفير خادم الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منح الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، وسام البحرين من الدرجة الأولى، تقديرًا لجهوده وإسهاماته الطيبة في توثيق علاقات البلدين العريقة وتعزيز أوجه التعاون المثمر.

جاء ذلك خلال استقبال جلالته، لسموه، في قصر الصافرية أمس الأحد، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأعرب سمو السفير عن شكره وتقديره لجلالة ملك البحرين على منحه الوسام، ولما يوليه من حرص واهتمام دائم بتعزيز الأواصر التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام الرقي والازدهار.

استقبال ولي عهد البحرين

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين.

وأشاد ولي عهد مملكة البحرين بجهود السفير في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الداعمة لمختلف مسارات التعاون الثنائي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهامه المستقبلية، مؤكدًا ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات مميزة، وروابط أخوية متينة.

كما استقبل د. عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا للمملكة لدى البحرين.