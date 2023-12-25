شكرا لمتابعة خبر عن الولايات المتحدة توافق على بيع برنامج تدريب عسكري للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وافقت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على بيع برنامج تدريب عسكري جديد للمملكة بقيمة مليار دولار.

ومن المقرر أن تشمل الصفقة تدريبات في مجال الطيران والمجال الفني وتعليم عسكري مهني، إلى جانب معدات للقوات الجوية الملكية السعودية وغيرها من الأفرع العسكرية، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الصفقة “ستحسن قدرة المملكة على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.