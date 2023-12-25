شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو: كويتي شك في خيانة زوجته وبعد أن راقبها وهي ذاهبة لعملها كانت الصدمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجامعات البريطانية المعترف بها في السعودية 2024

في لقاء حصري مع البرنامج “صاحب تجربة”، قدم المحامي الكويتي محمد صفر قصة مثيرة حول ضبط رجال المباحث لزوجة مشتبه فيها بارتكابها أعمال غير أخلاقية. وفي تفاصيل القصة، أكد صفر أن رجال المباحث قاموا بمراقبة المرأة لفترة زمنية، استناداً إلى شكوك زوجها في تصرفاتها.

كويتي شك في خيانة زوجته

وفي إطار القضية، كان لديها سجل يثير الشكوك، حيث كانت تقضي أوقاتها في شقة بإيجار يومي. وفيما كانت ترفض الكشف عن مكان عملها لزوجها، راقبها أحد الأشخاص الذي أخبر المحامي صفر بتحركاتها.

وفجأة، قرر هذا الشخص مراقبة زوجته بنفسه، حيث تبين أنها تتوجه يوميًا إلى مكان عملها وتخرج منه بعد انتهاء الدوام الرسمي. وبعد تحقيق دقيق من قبل رجال المباحث، تم القبض عليها في الشقة بإيجار يومي.

كويتي شك في خيانة زوجته

وفي تطور مثير، قرر المحامي صفر التنازل عن القضية بعدما تحقق من حصوله على الحضانة ورد المهر، مشيرًا إلى أنه حقق أهدافه في النهاية. ومن جهتها، أكدت السيدة المعنية أنها كانت تقضي وقتها في الشقة بصحبة شخص يؤجرها يوميًا، وتعود بعد انتهاء الدوام للعناية بأولادها.