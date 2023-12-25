شكرا لقرائتكم الأرصاد: أمطار رعدية ورياح هابطة من الثلاثاء حتى السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني لـ الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من بعد غد الثلاثاء إلى يوم السبت المقبل بمشيئة الله.

وأشار المركز إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، تبوك، والجوف.

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ولفت المركز إلى أن الظواهر المصاحبة تشمل الرياح الهابطة التي تصل سرعتها 60 كم في الساعة على بعض المناطق والتي تحد الرؤية الأفقية مع جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الموج في المدن الساحلية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.