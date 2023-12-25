شكرا لقرائتكم أمسية شعرية رباعية مميزة في الدرعية بعدسة “المواطن” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انطلقت مساء أمس السبت أمسية شعرية جديدة في الدرعية ضمن فعاليات رسوم وطلل– عام الشعر العربي 2023 ضمن المسرح الأدائي.

أمسية شعرية في الدرعية

الأمسية الشعرية قدمها حمود الصاهود، وبمشاركة الشعراء عبدالله العنزي وعائشة السيفي وجاسم الصحيح وياسر الأطرش، وسط تفاعل كبير من جانب الحضور.

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وجاء تنظيم الأمسية من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة ختام مبادرة “عام الشعر العربي 2023” التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع هذا العام.