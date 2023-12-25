شكرا لقرائتكم شرط واحد لاستفادة الأعزب من دعم سكني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - استعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف السويلم، المستفيدين من مشروعات برنامج سكني.

وقال السويلم في حواره إلى برنامج يا هلا على روتانا خليجية، اليوم الأحد: إنه تم إدراج فئة الأعزب على مستوى ذوي الاحتياجات الخاصة مؤخرًا.

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وأضاف أنه تم إدراج هذه الفئة على مستوى الاستفادة من برنامج سكني المعمول به حاليًّا.

مشاريع أخرى

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مستوى السوق والقطاع بصورة عامة، من أجل المساهمة في تمكين الحصول على وحدة سكنية مناسبة من خلال تحفيز المعروض وصناعة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع أخرى يمكن أن يستفيد منها الشخص الأعزب غير المستفيد من برنامج سكني.

الأراضي البيضاء

كما أوضح السويلم أن رسوم الأراضي البيضاء تم تطبيقها في 18 مدينة حتى الآن بإجمالي تجاوز 322 مليون متر مربع، مضيفًا: “وصلنا حتى الآن إلى خصخصة 19% من الخدمات ونستهدف الوصول إلى 30% في عام 2024”.