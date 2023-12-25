شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف" تطلق حملة "الدين يسر" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد الله السند في مقر الرئاسة العامة، حملة "الدين يسر"، التي تهدف إلى بيان سماحة الدين الإسلامي، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال واليسر، والتحذير من خطر الفرق المنحرفة والجماعات المتطرفة التي حادت عن يسر الدين وسماحته.

وأوضح د. السند خلال إطلاق الحملة، أن من فضل الله ورحمته بالناس أن يسر لهم دينهم، ونهى عن التشدد والغلو والتنطع، وفي ذلك دلالة على إرادة الله جل وعلا لعبادة اليسر في الدين، كما قال سبحانه "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم "إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".

وأشار إلى أن إطلاق الرئاسة العامة للحملة يأتي ضمن جهود الرئاسة العامة التوعوية بإطلاق عدد من الحملات والمبادرات التوعوية النوعية حسب اختصاصاتها ومهامها، وما دأبت عليه من إيضاح الواجب الشرعي تجاه الدين وولاة الأمر والوطن، منوها بالدعم الذي تحظى به الرئاسة العامة من القيادة الرشيدة أيدها الله.

تعاليم الشريعة الإسلامية

وتهدف الحملة إلى بيان تعاليم الشريعة الإسلامية في التيسير، وسبل تطبيقها بالصورة الشرعية الصحيحة، ونشر الوسطية، وإبراز تمسك السلف الصالح ووسطيتهم في الدين، وبيان جهود المملكة في ترسيخ سماحة الإسلام والعمل به.

وتعد هذه الحملة، الثانية عشرة ضمن سلسلة الحملات التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.