شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهلها..إذا ظهرت هذه الأعراض على جسدك أنقذ نفسك فورًا فأنت مصاب بـ "جرثومة المعدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

البعض منا يعاني من أمراض وأوجاع في جسمها لكن دون معرفة أنواعها وأسبابها وتعد أخطرها هي مرض جرثومة المعدة، الميكروب الحلزونى أو (جرثومة المعدة) هو نوع خاص من البكتريا ، وهذة البكتريا قادرة علي أن تعيش بداخل معدة الإنسان وتستطيع حماية نفسها من خطر العصير المعدي عن طريق ما تفرزه من كميات كبيرة من النشادر و التي تعادل العصير المعدي الحامضي وتستطيع التعايش وتعمل علي أنغراس نفسها تحت الطبقة المخاطية بالمعدة لتحمي نفسها من خطر العصارة الهاضمة .



أسباب الأصابة بالميكروب الحلزوني (جرثومة المعدة) .

ينتقل الميكروب الحلزونى من شخص مصاب إلي شخص أخر عن طريق الفم و الأكل و المياة وعن طريق السلام علي شخص مريض أو إستخدام أدوات المريض أو عن طريق أكل الخضروات و الفواكهة الغير مغسولة جيدا .



أعراض الاصابة بالميكروب الحلزونى (جرثومة المعدة)

-آلام شديدة في المعدة .

-حموضة مستمرة .

-غثيان و قئ .

-شعور المصاب بجوع شديد صباحاً .

-ظهور رائحة كريهة بالفم .

-خمول .

-نقص في الوزن .

-قد يحدث قىء دموي أو تلون البراز بلون داكن .



مضاعفات الاصابة بالميكروب الحلزونى (جرثومة المعدة).

قد يحدث بعض المضاعفات كالقرح المعدية وقرح بالأثني عشر وقد تصل إلي حد الإصابة بسرطان المعدة .



تشخيص الاصابة بالميكروب الحلزونى (جرثومة المعدة).

– تحليل دم .

– تحليل براز .

– أخذ عينة من معدة الشخص المصاب بالمنظار وتحليلها وعمل مزرعة بكتيرية لها .

– إختبار ثاني اكسيد الكربون .



كيف تقي نفسك من خطر الإصابة بالميكروب الحلزونى المعروف بإسم (جرثومة المعدة)

-غسل الأيدي جيدا فور الخروج من الحمام .

-غسل الأيدي جيدا قبل وبعد كل وجبه .

-الشرب من مياة جاريه نظيفه والتأكد من نظافتها أو غليها قبل الشرب .

-مقاومة الحشرات .

-عدم تقبيل الاشخاص للترحيب بهم لتجنب انتقال العدوي .

-عدم أستخدام أدوات أشخاص قد يكونوا مصابين بالميكروب .

-غسل الخضروات والفاكهة جيدا بالماء لأن الميكروب قد يكون عالق بها .



علاج الميكروب الحلزونى.

-العلاج الدوائي .

(العلاج الثلاثي Triple Therapy )

وهو عبارة عن :

١- مثبطة لضخ البروتون مع مادة الأموكسيسللين بجرعة 2 غرام لمدة 5 أيام

٢-استبدال الأموكسيسللين بمادتي التينيدازول والكلاريثرومايسين لمدة من 5 - 7 أيام.

كما يوجد أيضًا ما يسمى بالعلاج الإنقاذي وهو يحتوي على مادة الليفوفلوكساسين لمدة 10 أيام.



- العلاج الطبيعي .

استخدام الثوم كمضاد حيوي وطارد للميكروب من المعدة ومقوي عام للمناعة وكيفية الأستخدام تكون فص أو فصين وسط الأكل ثلاث مرات.

أستخدام العسل الابيض النقي لعلاج الجرثومة الحلزونية حيث أنه مقوي للمناعة ويستخدم للقضاء علي الجرثومة معلقة أو معلقتين علي كوب ماء دافئ علي الريق .

الجزر يقلل من الحموضة .

الخيار حيث أنه يقلل من الحموضة وطارد للميكروبات و الجراثيم .

الموز طارد للبكتريا .

استخدام التمر كطارد للسموم و الجراثيم ويستخدم علي كوب من اللبن الطازج والدافئ .

جرثومة المعدة



اسباب المرض كيف ينتقل علاجه والقضاء عليه نهائيا

جرثومة المعدة يعرف المسبب الرئيسي لهذه الجرثومة بأنه بكتيريا من النوع الحلزوني التي تعيش بالوسط الحامضي وتعتبر المعدة هي المكان الأمثل لنمو هذه البكتيريا والتكاثر بها، حيث تنمو بالجزء السفلي من المعدة وتفرز مادة اليوريا التي تعمل على تلف جدار المعدة بعد ذلك تعمل هذه البكتيريا على التسبب بالقرحة من ثم ثقب بطبقة المعدة أو الإثني عشر وبعد ذلك تؤدي إلى النزيف وهنا تكمن خطورة هذه الجرثومة.



أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

تناول كميات كبيرة من مضادات الالتهاب ولفترات طويلة مثل الأسبرين والبروفين وما يشبههم.

تناول المشروبات الكحولية.

تناول الأغذية الدسمة والدهون المشبعة بكميات كبيرة.

التدخين.

طرق انتقال العدوى عن طريق النفس بين الشخص المصاب والسليم.

عن طريق البراز.

عن طريق الطعام والشراب.

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة ألم في أعلى البطن.

حرقة في أسفل المعدة.

نقص بالوزن وخمول شديد.

القيء والغثيان. التجشؤ والشعور بالنفخة.

الحموضة بالمعدة.



طرق الوقاية من الإصابة بجرثومة المعدة

تجنب تناول المأكولات الدسمة والدهنية الكثيرة.

تجنب الكحول والمشروبات الغازية والمنبهات بكثرة.

تجنب تناول المنبهات والأدوية من غير الحاجة لها.



طرق العلاج من جرثومة المعدة بالأعشاب المستكة:

تعمل المستكة على قتل البكتيريا على الموجودة بالمعدة وتساعد بالتخلص من الجرثومة.

الشاي الصيني: يتم شرب الشاي عدة مرات يومياً ليتم التخلص من الجرثومة تماماً.



الميرامية والبابونج

وهي من الأعشاب الطبية التي يتم تحضيرها ببساطة ومتوفرة بكافة محلات العطارة والخضروات ويتم غلي الماء من ثم تحليته بالسكر بعد ذلكك يتم وضع الميرامية مع البابونج ويتم تغطية الوعاء لمدة خمس دقائق من ثم يتم غليها مرة أخرى ويتم شربها ساخنة.



العرقسوس

يتم خلط ثلاث ملاعق من عرق السوس المطحون مع كأس من الماء ويتم شربه ثلاث مرات باليوم حتى يتم الشفاء.



الخل

يتم خلط مقدار متساوي من الماء و الخل ويتم تناولهم مرتين يومياً.بعد الاكل



الزنجبيل

يتم تناول الزنجبيل مع الماء أو تناوله على شكل بودرة بمقدار نصف ملعقة مرتين يومياً.



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