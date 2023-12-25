شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء سريانه.. ماذا تعرف عن توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من أمس الأحد 24 ديسمبر، وانتهاء فترة السماح المحددة لها مسبقًا.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.

أبرز المهن

ويتضمن توطين مهن المبيعات بنسبة 15%، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات).

ويشمل توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرز المهن: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات).

كما يشمل توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى نسبة 35%، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال).

حزمة من المحفزات

وتؤكد الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.

بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كل برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأصدرت الوزارة، دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.