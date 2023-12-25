شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يواصل خدماته الخيرية في الدول الصديقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.035 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظة إدلب بجمهورية سوريا.

استفاد منها 2.035 فردًا، ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الأسر المتضررة من الزلزال في سوريا من موجة البرد القارس مع قدوم فصل الشتاء.

582 قسيمة شرائية في لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 582 قسيمة شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 582 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مناطق وادي خالد وحاصبيا وصيدا وعرسال بجمهورية لبنان.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) لعام 2023.

50 كرتون تمر في السودان

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 50 كرتون تمر للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في ولاية النيل الأبيض بجمهورية السودان، استفاد منها 297 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في جمهورية السودان.

600 سلة غذائية في الصومال

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 600 سلة غذائية في محافظة مدق بولاية جلمدج في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 3600 فرد من الفئات الأشد احتياجًا.

وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في الصومال، في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعد الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مختلف أنحاء العالم.