شكرا لقرائتكم خبر عن هل شرب الحليب بعد تناول السمك يسبب التسمم؟ .. إليكم الحقيقة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هناك اعتقاد شائع أن تناول الحليب مع السمك قد يسبب التسمم بالإضافة الى أنه قد يؤدي الى ظهور بقع وتصبغات على الجلد، لكن هذا لا يعني ان هذا الاعتقاد مثبت علمياً.



تعرف على الحقيقة في هذا المقال!

- من الناحية العلمية لا يوجد أي دليل يثبت أن شرب الحليب بعد تناول السمك يمكن أن يسبب أي ضرر بصحة الانسان.



-‏ وأكثر ما يدّل على ذلك أن الكثير من أطباق السمك تُحضر مع اللبن الرائب الذي يعتبر مكوّن أساسي في الوصفة، ومن المعروف أن اللبن الرائب هو واحد من منتجات الألبان.



-‏ لكن رغم ذلك فإن شرب الحليب بعد تناول السمك بفترة قصيرة يمكن ان يسبب عسر الهضم خصوصاً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مزمنة في المعدة، أي أن هذا الموضوع يختلف من شخص الى آخر.



- يعتبر الحليب من أنواع الأطعمة الكاملة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين، لذلك فإن عملية هضمه تكون بطيئة.



- بالإضافة الى ذلك فإن السمك بدوره يحتوي على نسبة عالية من البروتين لذلك فإن عملية هضمه بطيئة أيضاً هذا يعني أن تناول الحليب مع السمك يُعتبر ثقيل على المعدة.

يفضل شرب الحليب بعد وقت طويل بعد تناول السمك لتفادي عسر الهضم.