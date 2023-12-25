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شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور المنيع يطالب ببقاء الطلاب في المدرسة لبعد العصر..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - طالب عضو مجلس منطقة الرياض الدكتور عثمان المنيع، ببقاء الطلاب في المدرسة إلى ما بعد الساعة 3 عصرا.
وأوضح المنيع أن ذلك بشرط أن تكون المدرسة مهيئة بالكامل لمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن ذلك بهدف حفظ الطلاب من الخروج للشارع.
وقال المنيع: “وجبة غذائية يا على حساب الطالب أو ولي الأمر حتى نزيد من حصيلة التعليم والتربية، ونحفظ الطالب من الخروج للشارع، ولما يروح البيت يكون مرهق وبعدها ينام”.