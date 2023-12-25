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الدكتور المنيع يطالب ببقاء الطلاب في المدرسة لبعد العصر..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - طالب عضو مجلس منطقة الرياض الدكتور عثمان المنيع، ببقاء الطلاب في المدرسة إلى ما بعد الساعة 3 عصرا.

وأوضح المنيع أن ذلك بشرط أن تكون المدرسة مهيئة بالكامل لمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن ذلك بهدف حفظ الطلاب من الخروج للشارع.

وقال المنيع: “وجبة غذائية يا على حساب الطالب أو ولي الأمر حتى نزيد من حصيلة التعليم والتربية، ونحفظ الطالب من الخروج للشارع، ولما يروح البيت يكون مرهق وبعدها ينام”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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