شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور المنيع يطالب ببقاء الطلاب في المدرسة لبعد العصر..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب عضو مجلس منطقة الرياض الدكتور عثمان المنيع، ببقاء الطلاب في المدرسة إلى ما بعد الساعة 3 عصرا.

وأوضح المنيع أن ذلك بشرط أن تكون المدرسة مهيئة بالكامل لمثل هذه الأمور، مشيرا إلى أن ذلك بهدف حفظ الطلاب من الخروج للشارع.

وقال المنيع: “وجبة غذائية يا على حساب الطالب أو ولي الأمر حتى نزيد من حصيلة التعليم والتربية، ونحفظ الطالب من الخروج للشارع، ولما يروح البيت يكون مرهق وبعدها ينام”.