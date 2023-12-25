شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لشاب سعودي تناول مكمل غذائي قوي لتقوية الذاكرة وبعد ساعات حدث في مكان عمله ما لم يتوقعه احد والان مع التفاصيل الكاملة

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كشف الدكتور هاني الغامدي استشاري طب الأسرة، عن حادثة مؤثرة حيث تناول شخص مكملات غذائية لتقوية الذاكرة، لكنه وجد نفسه بعد أيام غير قادر على تذكر الرقم السري لحسابه البنكي، في فيديو نشر عبر منصة “إكس”.

فيديو لشاب سعودي تناول مكمل غذائي قوي لتقوية الذاكرة

وفي تفاصيل الحادثة، أوضح الدكتور الغامدي أن الشخص الذي تناول المكملات كان يهدف لتعزيز ذاكرته. ومع ذلك، في اليوم الثالث، اكتشف أن حسابه البنكي تم إغلاقه بسبب نسيانه للرقم السري.

وأشار الغامدي إلى أن هذا النوع من الحوادث يمكن أن يكون ناتجًا عن الأدوية أو الضغوط النفسية أو أسباب أخرى، مما يؤثر على القدرة على تذكر المعلومات.

وقدم الدكتور الغامدي نصائح للمتابعين حيث أكد على أهمية جودة المكملات الغذائية والفيتامينات، مشيرًا إلى أن تأثيرها يعتمد على جودتها وامتصاصها من الجهاز الهضمي.

وأوضح أن بعض المعادن قد لا تمتص بشكل كافي، مشددًا على أهمية استشارة الأخصائيين قبل تناول أي مكملات أو دواء صحي.

وفي ختامه، حث الأفراد على ضرورة الاستعانة بالمختصين لتجنب المشكلات الصحية التي قد تنشأ نتيجة للاستخدام الغير الصحي لتلك المكملات.