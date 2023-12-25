تراند اليوم : بالفيديو.. مصطفى الفقي يكشف عن الهدية الذهبية التي منحها له صدام حسين وردة فعل الرئيس مبارك

صحيفة الخليج 365: كشف المفكر السياسي المصري، الدكتور مصطفى الفقي، عن الهدية التي منحها له الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وقال "الفقي" في تصريحات له ببرنامج "الصندوق الأسود"، إن الرئيس العراقي صدام حسين، أهداه مسدس ذهبي.

وأضاف : الرئيس مبارك سألني ماذا ستفعل به، أنت تخاف أن تطلق على عصفورة، سلمه إلى قائد الحرس.

ورد "الفقي" على الرئيس مبارك في تلك اللحظة، قائلًا: "وهو يعطيني الساعة الذهبية التي حصل عليها، وتبادلت الهدايا مع قائد الحرس، هو أخذ المسدس وأنا حصلت على الساعة لأن لها منفعة أفضل من المسدس".

وتابع قائلا : البحرين بالرغم من أنها دولة ليست غنية، إلا أنهم كانوا كرماء جدًا في إهداء الهدايا، وكانت تمنح ساعات مثلها مثل الدول الغنية.

وحكى موقف طريف مازحًا: "مرة كنا في البحرين في انتظار الدخول لجلالة الملك، وسألوني تفتكر في هدايا، وقلت لهم إن الساعة آتية لا ريب فيها، وبالفعل كانوا فيهم عطاء".

وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر، تغير الوضع، ساخرًا: "دلوقتي يتم منح بلح وتمر".