شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. "إدارة المجاهدين" تضبط مخالفين لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة حائل، مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهما حطب محلي معروض للبيع، وجرى تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

الإبلاغ عن المخالفين

وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.