412 متقدما لجائزة فيصل بن بندر للإبداع

وتقدّم لفئة التميز الطلابي - طالب الثانوي 115 طالبًا وطالبةً، فيما تقدّم للجائزة 97 طالبًا وطالبة من فرع الطالب الجامعي، وتقدّم 146 معلمًا ومعلمة عن فئة التميز الوظيفي - معلم تعليم عام، وعلى مستوى أستاذ جامعي تقدّم للجائزة 54 أستاذًا وأستاذة.
وأكدّ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أمين عام الجائزة الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن الدورة الثانية من جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع تحظى باهتمام وحماس كبير من المجتمع التعليمي للمشاركة والمنافسة والشرف بالفوز بها، مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لمتابعته وحرصه على الجائزة لبث روح التنافس وبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى التميز والإبداع في العمل والأداء تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأكد الزارع أن الجائزة وفي دورتها الثانية أحدثت حراكًا ثقافيًا وعلميًا وإداريًا مميزًا في منطقة الرياض، مبينًا أنه بعد نهاية مرحلة إغلاق رفع الملف الإلكتروني لجميع فئات الجائزة تبدأ مرحلة تحكيم ملفات المشاركين من خلال 5 لجان وبمشاركة 15 محكمًا لجميع فئات وفروع الجائزة.
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