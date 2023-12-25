سحب ممطرة تؤثر على بعض المناطق الشرقية وتتجه نحو الدمام

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محمد بن مسعود - الدمام - تُظهر صور الأقمار الاصطناعية في مركز "طقس العرب"، سحبًا ممطرة تؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتتحرك باتجاه محافظة الدمام بعد قليل، وغالبًا تترافق هذه السحب بهطول متفِرق وخفيف للأمطار في تلك المناطق.

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