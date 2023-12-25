اخبار السعوديه

سحب ممطرة تؤثر على بعض المناطق الشرقية وتتجه نحو الدمام

0 نشر
سبق 0 تبليغ

انت الان تتابع سحب ممطرة تؤثر على بعض المناطق الشرقية وتتجه نحو الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تُظهر صور الأقمار الاصطناعية في مركز "طقس العرب"، سحبًا ممطرة تؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية، وتتحرك باتجاه محافظة الدمام بعد قليل، وغالبًا تترافق هذه السحب بهطول متفِرق وخفيف للأمطار في تلك المناطق.

كانت هذه تفاصيل خبر سحب ممطرة تؤثر على بعض المناطق الشرقية وتتجه نحو الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا