مهمة ميدانية.. "مدني الرياض" يحرّر إصبع شخص عَلِقَ بقطعة معدنية

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محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الإنقاذ بالدفاع المدني بالرياض، في تحرير إصبع شخص عَلِقَ بقطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن "مدني الرياض" قام بتحرير إصبع شخص عَلِقَ بقطعة معدنية بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.