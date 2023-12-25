اخبار السعوديه

تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا