تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة

صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.