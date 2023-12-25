شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال الاستعدادات لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.. اعرف موعد الافتتاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الحج والعمرة استعداداتها لإطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 في نسخته الثالثة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن "أحد برامج رؤية السعودية 2030"، وذلك خلال الفترة من 8 - 11 يناير في جدة سوبردوم.

ويجمع الحدث المهتمين في قطاع الحج والعمرة من المملكة ومختلف أنحاء العالم، إذ سيجري استعراض المبادرات والمنتجات والخدمات والمشاريع، وتحفيز التعاون وإيجاد الحلول للتحديات، والتشجيع على الابتكار والإبداع، والاستثمار في حلول وتقنيات جديدة، ورفع جودة المهارات والجدارات، لتعكس التطور الذي يشهده قطاع الحج والعمرة، في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودتها.

تعزيز تنافسية الجهات والشركات

ويعد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة فرصة قيمة لاستعراض وخلق فرص للجهات وبعثات الحج والمهتمين ومقدمي الخدمات ورواد الأعمال والشركات، لبناء شراكات مستدامة تسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن.

وتهدف وزارة الحج والعمرة من خلال هذا الحدث النوعي والمهم، إلى تعزيز تنافسية الجهات والشركات، واستثمار الطاقات والقدرات المختلفة في قطاع الحج والعمرة، لتحقيق مستهدفاتها في رفع جودة الخدمات والخيارات المقدمة، والتي تعكس اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بضيوف الرحمن.

ويطرح المؤتمر الرسمي عبر جلساته المتخصصة عددًا من المواضيع للنقاش، كالإسكان، الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، النقل، الإعاشة، التقنية والذكاء الاصطناعي، حلول المياه والطاقة، والعديد من المواضيع التي تسهم في جانب تطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

تطوير تجربة ضيوف الرحمن

وتسعى الوزارة إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة تسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن بالاستفادة من أفكار ورؤى المتخصصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، واستشراف التوجهات المستقبلية.

إضافة إلى تطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، واستعراض الجهود الحثيثة للمملكة العربية السعودية في تعزيز استدامة تطور الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ووصل عدد الزوار للمؤتمر العام الماضي إلى أكثر من 100 ألف زائر، في حين بلغت عدد الجهات المشاركة فيه 360 جهة حكومية وخاصة.

إلى جانب عقد أكثر من 200 اتفاقية في قطاع الحج والعمرة، أسهمت في حصول الحدث على جائزة مكة للتميز في دورتها 15 في فرع التميز في خدمات الحج والعمرة.