السعودية | 10 أيام أمام المنشآت لتبرير “تأخر الرواتب”

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 10 أيام أمام المنشآت لتبرير “تأخر الرواتب” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات
قلصت “مُدد”، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، مدة تبرير المنشآت على مخالفات برنامج حماية الأجور إلى 10 أيام بدلاً من 30 يوماً؛ وذلك من تاريخ رفع ملف حماية الأجور.
وجاء في توضيح المبادرة، بأن القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من 1 يناير 2024؛ بهدف تحسين إجراءات تبرير المخالفات على المنشأة والموظف.
وكانت “مدد” أطلقت حملة “عالوقت” للتوعية بأهمية التزام المنشآت ببرنامج حماية الأجور، الذي عزز من التزام المنشآت في رفع ملفات أجور العاملين، ومتابعة نسب الالتزام، ومعالجة التبريرات والمخالفات.