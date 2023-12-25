السعودية | 10 أيام أمام المنشآت لتبرير “تأخر الرواتب”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قلصت “مُدد”، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، مدة تبرير المنشآت على مخالفات برنامج حماية الأجور إلى 10 أيام بدلاً من 30 يوماً؛ وذلك من تاريخ رفع ملف حماية الأجور.