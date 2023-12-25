شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان البصر أبرزها.. مضاعفات خطيرة تترتب على التهاب الجيوب الأنفية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

نتيجة التهاب الجيوب الأنفية المزمن يحدث التهاب داخل الأنف وتورمها، وتستمر الحالة المرضية مدة 12 أسبوعًا أو أكثر، حتى مع العلاج.

مضاعفات تصيبك نتيجة التهاب الجيوب الأنفية

ويمنع التهاب الجيوب الأنفية المزمن الشائع من تصريف المخاط، مما تؤدي إلى انسداد الأنف، وقد يصعب التنفس عن طريق الأنف، وقد تشعر بتورم أو ألم في المنطقة المحيطة بالعينين.

ونادرًا ما تحدث مضاعفات خطيرة نتيجة الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك: الطبي، وقد تشمل:

_ مشكلات في الرؤية :

إذا وصل التهاب الجيوب الأنفية إلى تجويف العين، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الرؤية أو ربما فقدان البصر.

مضاعفات تصيبك نتيجة التهاب الجيوب الأنفية



_ الالتهابات:

ليست من المضاعفات الشائعة، ولكن قد ينتقل التهاب الجيوب الأنفية الشديد إلى الأغشية والسوائل المحيطة بالدماغ والحبل النخاعي، ويُطلَق على هذه الحالة التهاب السحايا، وهناك حالات عدوى خطيرة أخرى قد تنتشر إلى العظام، وتُعرف بالتهاب العظم والنقي، أو قد تنتشر إلى الجلد، وتُعرف بالتهاب النسيج الخلوي.