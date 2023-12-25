"الأرصاد": أمطار ورياح نشطة على محافظتي الليث والقنفذة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من هطول أمطار على محافظتي الليث والقنفذة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

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