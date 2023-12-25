"الإرشاد الزراعي" يوضح النقاط الواجب مراعاتها لضمان فعالية لقاحات التحصين للماشية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 6:14 صباحاً

أوضح "الإرشاد الزراعي" أن اللقاحات البيطرية للماشية تستخدم للتحصين والوقاية من بعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية، لافتاً إلى أهم النقاط الواجب مراعاتها لضمان فاعلية التحصين. وأضاف الحساب التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن اللقاحات البيطرية تحتوي على المسبّب المرضي بصورة حية مستضعفة أو ميتة، لتحفيز جسم الحيوان على إنتاج أجسام مضادة قبل حدوث الإصابة. وأكّد أن أبرز النقاط التي تضمن فاعلية التحصين هي عدم استخدام اللقاح للحيوانات المريضة والمجهدة، وعدم استخدام المضادات الميكروبية مع اللقاحات، وعدم استخدام اللقاحات للحيوانات المصابة بنقص المناعة وسوء التغذية. وشدّد الإرشاد الزراعي في فيديو على حسابه في "إكس"، على ضرورة التقيُّد بالجرعات المحددة واستخدام الجرعة التنشيطية في وقتها المحدد، وتسجيل وقت التطعيم بالسجلات الخاصة بالقطيع.

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