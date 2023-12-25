"تعليم الطائف" يحصد 75 جائزة في المسابقات العالمية والإقليمية والوطنية خلال العام الحالي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 6:36 صباحاً

حصلت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على 75 جائزة في المسابقات العالمية والإقليمية والوطنية خلال العام الحالي 1445. وحصدت الإدارةُ المركزَ الأول لتحدي القراءة على مستوى المملكة، والمركز الثاني لتحدي القراءة على مستوى الوطن العربي، وحاز قائد مجموعة الصحة الكشفية في الحج على وسام القائد المتميز على مستوى المملكة، كما حصل قائد فريق كشافة الطائف في الحج على وسام القائد المتميز على مستوى المملكة، والمركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى العالم في مجال المختبرات الكيميائية في مسابقة المهارات الروسية 2023، والمركز الأول أولمبياد اللغة العربية على مستوى المملكة، و8 ميداليات ذهبية في تحدي كنجارو 2023، بالإضافة إلى 8 مراكز كممثل المملكة في المخيم العربي الكشفي بدولة الإمارات، وعدة جوائز أخرى. وهنّأ المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، الفائزين، مثمنًا جهود أسر الطلاب والطالبات ومدارسهم للوصول بهم لمنصات التكريم وتحقيق التميز والإنجاز. وأكد الدكتور "الغامدي" أن هذه الإنجازات تُضَاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في عدد من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.

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