انت الان تتابع 3 مزايا.. "إمارة تبوك": خدمة وصفتي عبر "توكلنا" تتيح استعراض الوصفات الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 25 ديسمبر 2023, 6:48 صباحاً

قالت إمارة منطقة تبوك، إن خدمة وصفتي عبر تطبيق توكلنا تتيح للمستفيد والتابعين خدمات متباينة، كما تتيح استعراض الوصفات الطبية. وأوضحت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على "إكس"، أن خدمة وصفتي تتيح للمستخدم استعراض الوصفات الطبية وتسلُّم الأدوية من أقرب صيدلية مشاركة بالتكامل مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو". وأوضحت أن الخدمات المقدمة، هي: "الاطلاع على الوصفات الطبية النشطة، والاطلاع على الوصفات الطبية غير النشطة، وتحديد ومعرفة أقرب صيدلية مشاركة".

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