شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يتزوج من امرأة مغربية بكلمات مؤثرة خلال عقد قرانه .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من زواج سعودي من امرأة مغربية بكلمات مؤثرة أبكت القلوب.

وظهر الرجل أثناء عقد قرانه وهو يردد كلمات مؤثرة في مدح زوجته قائلاً:” قبلت بها واخترتها من بعد الله وحضنًا يحتويني بعد المكدة والتعب وركنًا آمنًا، أنزوي إليه من صخب الحياة ومن الشغف أنيسة للروح ورفيقة للقلب وحبيبة للفؤاد .”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض .