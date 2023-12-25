شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يُقبِّل رأس مديرة مدارس الأنجال تقديرًا واحترامًا لجهودها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر وزير التعليم يوسف البنيان في مقطع فيديو وهو يقبل رأس الأستاذة لطيفه العفالق مديرة مدارس الأنجال الأهلية، في حفل الاحتفال بمرور 40 عامًا على إنشاء مدارس الأنجال الأهلية بمحافظة الأحساء؛ وذلك تقديرًا واحترامًا لجهودها.

وتم تصوير المقطع أثناء تكريم المشاركين في الحفل حيث سلمت السيدة لطيفة العفالق وزير التعليم يوسف البنيان وشاح من مدارس الأنجال الأهلية.

ورعى محافظة الأحساء سعود بن طلال بن بدر الحفل الذي أقيم يوم الجمعة وذلك بحضور وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان وحضور عدد كبير من كبار الشخصيات ورجال الأعمال والمسؤولين.

وخلال الحفل الذي أقيم في مدارس الأنجال الأهلية تم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة مدارس الأنجال وأهم مراحلها ودورها في تطوير التعليم داخل المملكة خلال مسيرة استمرت 40 عاما،

وكان وزير التعليم أشاد بدور مؤسسى لطيفة العفالق وأولادها والتي تهدف إلى رفع قدرات الأفراد والمساهمة في تنمية القدرات البشرية بالمملكة من خلال التدريب والتطوير، وأشارت لطيفة العفالق إلى رحلة التميز التي بدأت بها مسيرة التعليم وأهداف مؤسستها التنموية.