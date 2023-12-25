شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يبني مسجدًا من صخور الجبال بالقصيم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقدم مواطن في منطقة القصيم، على بناء مسجد من صخور الجبال؛ حيث يبدو من الخارج كأنه كتلة من الرمال، أما من الداخل فكأنه كهف مهيأ بحرفة عالية للعبادة.

وأوضح المواطن الذي قام ببناء المسجد، عبر تقرير لـ “العربية” إن فكرة بناء المسجد فكرة بسيطة وغير مكلفة، وأن المسجد عبارة عن كتلة من الرمال، يوضع عليها الحجر للتقوية، ثم يوضع على الحجر التسليح، ومن بعده الخرسانة.

وقال أن درجة الحرارة تصل دخل المسجد في فصل الصيف إلى 28 درجة مئوية، رغم أنها في الخارج تتخطى الـ 46، وذلك يرجع إلى نظام التهوية الخاص بالمسجد من خلال المنارة السوداء وما بها من فتحات تسحب الهواء من داخل المسجد.

وأضاف أنه يحتوى المسجد على فتحات تتبع خط سير الشمس من الشروق إلى الغروب، وتغطي الفتحات ألواح زجاجية في الخارج لتعكس ضوء الشمس لإنارة المسجد من الداخل في النهار، وفي الليل تقوم هذه الألواح بعكس ضوء النجوم والقمر، لافتًا إلى أن المسجد احتل المرتبة الرابعة على العالم في قائمة أغرب مساجد العالم.